Wegen unbezahlter Stromrechnung: Cannabisplantage entdeckt

Bad Segeberg (dpa/lno) - Eine nicht gezahlte Stromrechnung ist dem Betreiber einer Cannabisplantage zum Verhängnis geworden. Als der Gerichtsvollzieher am Freitag den Strom in einem asiatischen Imbiss in Uetersen (Kreis Pinneberg) abstellen wollte, stieß er im Keller auf eine Cannabisplantage, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort seien mehr als 200 Pflanzen gezüchtet worden. Die Beamten stellten den Angaben zufolge mehrere Kilogramm Cannabis sicher und nahmen den 39-Jährigen Betreiber des Imbisses fest. Er habe die Tat gestanden, teilte die Polizei mit. Das Cannabisplantagenequipment im Wert von mehreren tausend Euro sei noch am Tatort vernichtet worden.