Polizisten stoppen nächtliche Autofahrt von 14-Jährigen

Uetersen (dpa/lno) - Bei einer Verkehrskontrolle ist die nächtliche Autofahrt von drei 14-Jährigen in der Nacht zum Dienstag in Uetersen (Kreis Pinneberg) zu Ende gegangen. Polizisten war der mit überhöhtem Tempo fahrende Wagen aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Einer der Teenager gab nach kurzem Fluchtversuch vor der Polizei zu, den Autoschlüssel ohne Zustimmung seiner Mutter genommen und sich damit aus der Wohnung geschlichen zu haben. Am Steuer des Wagens saß aber ein anderer Jugendlicher. Die Beamten stellten den Autoschlüssel sicher und schrieben eine Strafanzeige. Anschließend übergaben sie die Jugendlichen deren Erziehungsberechtigten.