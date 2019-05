Frau in Uetersen getötet: Ex-Mann festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Uetersen (dpa/lno) - Ein 44 Jahre alte Frau ist in Uetersen im Kreis Pinneberg getötet worden. Tatverdächtig sei der Ex-Mann, teilte die Polizeidirektion Itzehoe am Donnerstag mit. Der 48-Jährige wurde Tatort festgenommen. Er sollte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Den Angaben zufolge kam es vor der Tat am Mittwoch zu einem Streit zwischen den beiden. Der Mann soll betrunken gewesen sein. Er habe die Polizei am Abend angerufen, dass seine Ex-Frau tot in seiner Wohnung liege. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Auskünfte würden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht, hieß es.