Forsche Fahrweise führt zu Hausdurchsuchung bei 63-Jährigem

Uelzen (dpa/lni) - Seine forsche Fahrweise hat einem 63-Jährigen in Uelzen jede Menge Ärger eingebrockt. Der Mann hatte mit seinem Motorrad einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen und so einen Unfall mit einem Schaden in Höhe von 1500 Euro verursacht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Unfallaufnahme am Dienstag sei den Beamten der Drogenkonsum des Mannes aufgefallen. Nachdem ein Test positiv war, habe der Unfallfahrer seinen Rauschgiftkonsum eingeräumt. Doch die Beamten blieben skeptisch und gingen einem Verdacht nach. Mit einem Drogenspürhund wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dort fanden die Ermittler am Dienstag eine kleine Plantage mit 22 Cannabispflanzen sowie rund 800 Gramm Marihuana.