Polizei findet Cannabisplantage in Wohnung

Tuttlingen (dpa/lsw) - Eine professionelle Cannabisplantage hat ein 35-Jähriger in seiner Wohnung in Tuttlingen betrieben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckten Beamte bei einer Durchsuchung nicht nur Cannabispflanzen, sondern auch 1,6 Kilogramm Marihuana und weitere Drogen. Der 35-Jährige sei angesichts der "erdrückenden Beweislage" am Montag vorübergehend festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.