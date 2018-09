Junger Mann auf Drogen hinterlässt in Triptis Scherbenhaufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Triptis (dpa/th) - Im Drogenrausch hat ein Mann in Triptis (Saale-Orla-Kreis) die Schaufenster gleich mehrerer Geschäfte eingeschlagen und so einen Schaden von mindestens 6000 Euro angerichtet. Der 18-Jährige Tatverdächtige soll unter Einfluss der synthetischen Droge Crystal Meth Supermärkte, einen Friseursalon und Bankfilialen demoliert haben, teilte die Polizei am Montag mit. Sie ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in eine Psychiatrie gebracht.