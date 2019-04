Teile von Cannabispflanzen in Trierer Läden gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier (dpa/lrs) - In mehreren Geschäften in Trier sind bei polizeilichen Durchsuchungen am Donnerstag Teile von Cannabispflanzen gefunden worden. Diese würden nun auf ihre Wirkstoffe untersucht, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Geschäftsinhaber sollen die Produkte über ihre Internetseiten und Verkaufsautomaten vertrieben und dabei behauptet haben, es handele sich um legale Substanzen. Ermittelt wird wegen Drogenhandels gegen die Betreiber eines Gastronomiebetriebs sowie zweier Läden, in denen Zubehör für Cannabis-Konsum verkauft werden.