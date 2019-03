Sprengstoffattrappe löst Polizeieinsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier (dpa/lrs) - Eine täuschend echt aussehende Sprengstoffattrappe hat einen Polizeieinsatz in Trier ausgelöst. Der "verdächtige Gegenstand" sei am Mittwochabend in einem leerstehenden Abbruchhaus gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. "Wir haben sofort alles abgesperrt und das Landeskriminalamt alarmiert." Dessen Experten hätten dann herausgefunden, dass es sich bei dem Fund vermutlich um eine Sprengstoffattrappe zu Übungszwecken handle. Man wisse allerdings nicht, warum die Attrappe in dem Haus gewesen sei, so der Sprecher am Donnerstagmorgen. "Wir können aber Entwarnung auf ganzer Linie geben."