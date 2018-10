Familienstreit: Vater und Tochter lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier (dpa/lrs) - Ein 63 Jahre alter Mann und seine 35 Jahre alte Tochter sind mutmaßlich bei einem Familienstreit durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war am Sonntag im Flur eines Mehrfamilienhauses in Trier mit schweren Schnittverletzungen am Hals gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung fanden die Beamten dann den Vater mit einer Stichverletzung. Der Polizei zufolge war noch unklar, was in der Wohnung geschehen ist. Nach ersten Ermittlungen ging sie von einer innerfamiliären Auseinandersetzung aus.