Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Trier

Trier (dpa/lrs) - Eine Tankstelle in Trier ist in der Nacht zu Mittwoch überfallen worden. Zwei der drei Täter bedrohten die Kassiererin mit Schusswaffen, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Ein weiterer Mann habe den Eingangsbereich bewacht. Nach Angaben der Polizei konnten die maskierten Täter mit ihrer Beute flüchten. Wie viel Geld sie erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang mit einem Überfall auf eine andere Tankstelle besteht, der sich bereits am Montagabend in Trier ereignet hatte.