Diebe stehlen Hanf im Wert von rund 50 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trebur (dpa/lhe) - Diebe haben in Trebur (Kreis Groß-Gerau) Hanf im Wert von rund 50 000 Euro gestohlen. Die Täter ernteten in der Nacht zum Montag etwa 20 Quadratmeter einer Plantage für Nutzhanf ab, wie die Polizei in Darmstadt am Dienstag berichtete. Zuvor hatten sie sich Zutritt auf das Gelände der Plantage verschafft. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Nutz- oder Industriehanf wird nicht als Rausch- oder Arzneimittel genutzt. Hanffasern können unter anderem für Bekleidung, Dämmstoffe und Spezialpapiere sowie die Herstellung von naturfaserverstärkten Kunststoffen verwendet werden.