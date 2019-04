Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trebur (dpa/lhe) - An einem Spielplatz in Trebur (Kreis Groß-Gerau) hat ein Anwohner einen Plastikbeutel mit der Droge Amphetamin gefunden. Rund 300 Gramm der hellbräunlichen Substanz befanden sich in dem Beutel, wie die Polizei am Dienstag in Darmstadt mitteilte. Der Anwohner war am Montagabend auf das Drogenpäckchen gestoßen und hatte danach die Ordnungshüter informiert. Es wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gestellt.