Großer Polizeieinsatz in Traunreuter Asylunterkunft

Traunreut (dpa/lby) - In einer Asylbewerberunterkunft in Traunreut (Landkreis Traunstein) ist es am Samstagabend zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Zunächst waren Beamte wegen einer Ruhestörung vor Ort gewesen. Danach sollen mehrere Bewohner zwei Security-Mitarbeiter bedroht haben, die sich in ihrem Büro verschanzten und die Polizei riefen. Bei ihrem erneuten Eintreffen seien die Beamten mit Glasflaschen beworfen worden, erklärte die Polizei. Um die Situation zu deeskalieren, habe man weitere Polizisten hinzugezogen. Ein Beamter sprach von 30 Streifenwagen, die im Einsatz waren. Drei betrunkene Männer im Alter von 29, 31 und 32 Jahren wurden zunächst in Gewahrsam genommen. Gegen sie werde unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Detaillierte Angaben zur Vorgeschichte des Einsatzes machte die Polizei zunächst nicht.