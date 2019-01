Sechsjährige getötet: Fahndung nach Stiefvater dauert an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Torgelow/Wolgast (dpa/mv) - Im Fall des getöteten Mädchens in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) ist der unter Mordverdacht stehende Stiefvater immer noch auf der Flucht. "Wir bekommen inzwischen Hinweise aus ganz Deutschland, haben ihn aber noch nicht gefunden", sagte ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg über den Tatverdächtigen, der per Haftbefehl gesucht wird.

Der 27-jährige Deutsche war vor einer Woche nach seiner Festnahme aus dem Polizeirevier Pasewalk entkommen. Ihm wird Mord durch Unterlassen vorgeworfen. Er soll die sechs Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin derart misshandelt haben, dass sie am 12. Januar starb. Zudem soll der Gesuchte auch den Bruder der getöteten Sechsjährigen misshandelt haben.

Er habe er den nahenden Tod des Kindes infolge der Misshandlungen erkannt und billigend in Kauf genommen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Polizei sucht mit Fahndungsfotos bundesweit nach dem Mann, der aus Vorpommern stammt. Für Hinweise ist eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.