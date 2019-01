Hunderte Menschen bei Gedenken an totes Mädchen in Wolgast

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolgast/Torgelow (dpa/mv) - Rund 400 Menschen haben sich in Wolgast zu einem Trauerzug in Gedenken an das kleine Mädchen versammelt, das vor knapp zwei Wochen in Torgelow ums Leben gekommen war. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, hatten sich die Menschen am Donnerstagabend mit Kerzen in der Heimatstadt des Kindes versammelt. Die Sechsjährige hatte mit ihrer Familie mehrere Jahre in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) gelebt, bevor die Mutter mit ihr, ihrem Bruder und dem Stiefvater Mitte 2018 nach Torgelow gezogen war. Der leibliche Vater lebt noch in Wolgast.

In Torgelow war das Mädchen am 12. Januar in der Wohnung der Familie ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Stiefvater wegen Verdachts des "Mordes durch Unterlassen" und gegen die Mutter wegen unterlassener Hilfeleistung. Der Stiefvater bestreitet die Tat und gibt an, dass das Mädchen eine Treppe hinuntergestürzt war und sich dabei tödlich verletzt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft vermutet dagegen, dass der 27 Jahre alte Verdächtige das Kind seiner Lebensgefährtin derart misshandelt hat, dass es daran starb. Er befindet sich nach knapp einer Woche Flucht inzwischen in Untersuchungshaft.