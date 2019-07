Mehrere Papageien aus Vogelpark Niendorf gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Niendorf (dpa/lno) - Unbekannte Diebe haben aus dem Vogelpark Niendorf im Kreis Ostholstein vier ausgewachsene Papageien, ein Jungtier sowie ein Vogelei gestohlen. Bei den entwendeten Tieren handelt es sich um einen Grünflügelara, einen Gelbflügelara sowie um ein Soldatenara-Paar mit einem Küken und einem noch nicht ausgebrüteten Ei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der oder die Täter schnitten in der Nacht zum Dienstag ein Loch in den äußeren Maschendrahtzaun und öffneten gezielt mehrere Volieren.

Die entwendeten Vögel seien mit circa 80 Zentimetern relativ groß und müssten in entsprechenden Tierboxen transportiert worden sein, sagte ein Polizeisprecher. Darüber hinaus gelten die Tiere als sehr bissig und schwer zu fangen oder festzuhalten. Die Polizei hofft deshalb auf Zeugen, denen in der Nacht zum Dienstag ungewöhnlicher Vogellärm in dem Park aufgefallen ist.