Gefesselter auf Friedhof: Entführung wohl vorgetäuscht

Timmendorfer Strand (dpa/lno) - Die Entführung eines 38-Jährigen aus Lübeck ist jüngsten Ermittlungen der Polizei zufolge wohl nur vorgetäuscht gewesen. Es gebe begründete Zweifel an der Darstellung des Mannes, nach der er von Unbekannten aus seiner Wohnung in Lübeck verschleppt und an einem unbekannte Ort festgehalten worden sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

"Staatsanwaltschaft und Polizei liegen Beweise vor, wonach sich der Mann in der fraglichen Zeit freiwillig in einer größeren norddeutschen Stadt aufgehalten hat", sagte Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach. Auch seine Verletzungen seien ihm wahrscheinlich nicht von anderen Personen zugefügt worden.

Warum der Mann seine Entführung vorgetäuscht habe, steht nach Angaben Gerlachs noch nicht fest. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen liefen noch. Und um die nicht zu gefährden, könnten keine weiteren Einzelheiten genannt werden, sagte er.

Der Mann war am 15. Oktober an Händen und Füßen gefesselt auf dem Parkplatz eines Friedhofs in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein gefunden worden. Seine Freundin hatte ihn am 9. Oktober bei der Polizei vermisst gemeldet.