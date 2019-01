Zwei Männer liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Salzungen (dpa/th) - Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei zwei Männer in Bad Salzungen (Wartburgkreis) vorübergehend festgenommen. Die beiden hatten in einem Auto am Samstag die Flucht ergriffen, als sie kontrolliert werden sollten, teilten die Beamten am Sonntag mit. Inzwischen seien sie wieder frei.

Die Verfolgungsjagd führte durch mehrere Orte und endete mit einem Unfall im Bad Salzunger Ortsteil Tiefenort, wo die Männer gegen ein Verkehrszeichen fuhren. Der Fahrer hatte keinen Führerschein. Laut Polizei wird er zudem verdächtigt, unter Drogen gestanden zu haben.

Die Ermittlungen laufen - unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Polizei sucht nach Zeugen.