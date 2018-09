Diebe stehlen 200 Autoreifen aus Lastwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Querfurt/Heiligenstadt (dpa/th) - Diebe haben auf der Autobahn 38 rund 200 neue Autoreifen im Wert von rund 200 000 Euro aus einem Lastwagen gestohlen. Dafür hatten die Täter die Planen des Sattelzuges in der Nacht zu Dienstag aufgeschlitzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Lastwagen stand in der Nacht auf dem Parkplatz "Querfurter Platte" bei Querfurt in Sachsen-Anhalt. Der Fahrer bemerkte den Schaden laut Polizei erst Dienstagmorgen, etliche Kilometer weiter bei Heiligenstadt im Thüringer Landkreis Eichsfeld, weil die Planen seines Lastwagens im Wind flatterten.