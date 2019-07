Polizei fasst mutmaßlichen Drogendealer in Teterow

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Teterow (dpa/mv) - In Teterow (Landkreis Rostock) ist ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen worden. Bei drei Durchsuchungen am Mittwoch sei insgesamt ein halbes Kilo Drogen gefunden und ein 34-Jähriger festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen ihn sei bereits seit März ermittelt worden. Gefunden wurden den Angaben zufolge unter anderem Amphetamin, Marihuana, Ecstasy und Kokain. Das halbe Kilo soll den Ermittlungen zufolge die verfügbare Menge darstellen, mit der der Verdächtige sicherstellte, seine Kunden jederzeit beliefern zu können. Darüber hinaus seien 5000 Euro Bargeld und andere Beweismittel sichergestellt worden, die auf gewerbsmäßigen Handel hindeuteten. Der Verdächtige sei in Untersuchungshaft gekommen.