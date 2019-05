Toter Mann beschäftigt Polizei in Polen und Deutschland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ahlbeck/Swinemünde (dpa) - Ein Leichenfund auf der Insel Usedom beschäftigt die polnische und die deutsche Polizei. Der Tote war am Dienstag im polnischen Swinemünde (Świnoujście) gefunden worden, wie Sascha Ott als Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft am Donnerstag erklärte. Der Mann soll aus Deutschland stammen. In dem Zusammenhang sei bereits ein in Ahlbeck abgestelltes Auto beschlagnahmt worden. Die Identität und näheren Umstände des Falles seien aber noch nicht endgültig geklärt. Die Federführung habe die polnische Seite.