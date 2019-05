Verwüsteter "Tatort"-Drehort soll instand gesetzt werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sulzbach (dpa/lrs) - Der verwüstete "Tatort"-Drehort im saarländischen Sulzbach soll weiterhin genutzt werden. "Wir werden es instand setzen müssen", sagte ein Sprecher des Saarländischen Rundfunks (SR) am Donnerstag. "Das ist ein so genialer Ort, um in aller Ruhe drehen zu können." Daher wolle man daran festhalten. Bislang sei dort für neun Tatorte gedreht worden.

Mehrere Jugendliche waren laut Polizei am Dienstag in die TV-Polizeidienstelle eingebrochen. Sie stellten Requisiten um, beschädigten Möbelstücke mit einem Akkubohrer, brachen Türen auf und benutzten einen Pulverfeuerlöscher. Die "Tatort"-Dienststelle befindet sich in einem unbewohnten Gebäude. Als der Hausmeister das Gebäude betrat, sah er den Angaben zufolge insgesamt fünf Jugendliche flüchten. Die mutmaßlichen Täter sind noch nicht gestellt. Auch der Sachschaden ist noch nicht beziffert.