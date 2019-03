Polizei sucht Autoaufbrecher mit Hubschrauber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Montagmorgen eine Bande von Autoknackern verfolgt. Das Polizeipräsidium Westhessen berichtete in den frühen Morgenstunden über die noch laufende Suche. Gesucht werde nach mindestens drei Männern, die versucht hätten, in Sulzbach im Main-Taunus-Kreis ein Auto aufzubrechen. Sie seien auf ein Feld geflohen, der Hubschrauber sollte helfen, sie aufzuspüren. Zwei Flüchtige seien bereits festgenommen worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums.