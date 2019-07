Polizisten fangen Schlangen bei Drogenfund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sulzbach-Rosenberg (dpa/lby) - Als Schlangenbändiger mussten sich Polizisten in der Oberpfalz bei einer Durchsuchung betätigen: In einer Wohnung in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) fanden die Beamten nicht nur etwa ein halbes Kilogramm Marihuana, mehrere Pflanzen für den Anbau und zwei Schreckschusswaffen, sondern auch drei Pythons.

Die Polizisten hätten die Tiere eingefangen und in den vorhandenen Terrarien untergebracht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Durchsuchung am Dienstag habe durch den Schlangenfang mehrere Stunden gedauert. Der 24 Jahre alte Besitzer wurde festgenommen, gegen ihn wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Bezüglich der Schlangen drohten ihm aber wohl keine Konsequenzen, sagte ein Polizeisprecher: "Da dürfte alles gepasst haben."