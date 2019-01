Diebe bedienen sich im Rathaus und am städtischen Fuhrpark

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sulz (dpa/lsw) - Auf ungewöhnlichem Beutezug sind Diebe in Sulz (Kreis Rottweil) gewesen. Sie brachen in der Nacht zum Montag in das Rathaus der Stadt ein und stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Wie sie in das Gebäude kamen, war nach Angaben der Polizei vom Dienstag zunächst unklar. Dort fanden sie allerdings auch Ersatzschlüssel für Behördenfahrzeuge und fuhren in einem Auto, das der Kommune gehört, davon. Der Wagen sei bisher nicht aufgetaucht, teilte die Polizei am Dienstag mit.