Schreckschusswaffe und Machete nach Drogenfahrt entdeckt

Suhl (dpa/th) - Eine Verkehrskontrolle der Polizei hat in Suhl einiges zu Tage befördert. Nicht nur zeigte ein Drogenvortest bei einem Autofahrer im Nordosten der Stadt Rauschmittelgenuss an. Im Wagen des Mannes fanden die Beamten einer Polizeimitteilung von Freitag zufolge zudem eine Machete, gleich mehrere Schreckschusswaffen sowie eine bisher unbekannte kristalline Substanz. Die Polizisten stellten die Entdeckungen in der Nacht zum Freitag sicher. Der Fahrer wurde für eine Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Ihm blühen nun mehrere Anzeigen.