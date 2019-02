Polizisten stellen Ladendieb: kurz vor dessen Gerichtstermin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Polizisten haben in Suhl zwei Ladendiebe gestellt - und zwar fast unmittelbar vor einem Gerichtstermin, den einer der beiden wegen eines anderen Ladendiebstahls hatte. Die 24 und 25 Jahre alten Männer wurden am Mittwoch von Angestellten einer Drogerie dabei ertappt, als sie ein Haarschneidegerät stehlen wollten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die herbeigerufenen Beamten stellten dann fest, dass der 24-Jährige kürzlich einen Verhandlungstermin für einen anderen Ladendiebstahl verpasst hatte. Ein weiterer Termin war bereits für Donnerstag anberaumt. Die Polizisten nahmen den Mann deshalb in Rücksprache mit dem zuständigen Richter bis zur Verhandlung in Gewahrsam.