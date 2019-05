Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/sn) - In einem Hotel in Suhl hat ein Mann die Zeche prellen wollen - das hat sich übel gerächt. Der Gast wollte am Dienstagvormittag das Hotel verlassen, ohne die Rechnung von mehreren Hundert Euro zu bezahlen. Ein Angestellter rief die Polizei. Bei der Überprüfung stellten die hinzugerufenen Beamten fest, dass der 34-Jährige mit einem Haftbefehl gesucht wird, wie die Polizei in Suhl am Mittwochmorgen mitteilte. Der 34-Jährige wurde festgenommen.