Ermittlungen zu Pferdequälerei: Polizei bildet Arbeitsgruppe

Suhl (dpa/th) - Zur Aufklärung mehrerer Fälle von Tierquälerei an Pferden hat die Thüringer Polizei eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Die Federführung liege bei der Landespolizeiinspektion Suhl, in dem Fahndungsteam arbeiteten zudem Beamte aus Gotha und Jena mit, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

In den vergangenen Monaten waren Stuten von einem oder mehreren Unbekannten durch Stich- und Schnittwunden schwer verletzt worden. Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass eines der Tiere nach einer Misshandlung eingeschläfert werden musste.