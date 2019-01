Tankstelle ausgeraubt: Täter droht mit Schusswaffe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sülzetal (dpa/sa) - Im Landkreis Börde hat ein maskierter Räuber eine Tankstelle überfallen und den Mitarbeiter bedroht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei in Haldensleben am Freitagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen, schloss der Mitarbeiter die Waschanlage der Tankstelle in Sülzetal auf. Plötzlich habe der unbekannte Mann ihn mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Der Mitarbeiter übergab ihm am frühen Freitagmorgen mehrere Tausend Euro. Der Täter flüchtete zu Fuß vom Tatort. Die Polizei fahndet nach dem Mann, sicherte am Ort Spuren und befragte Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Haldensleben entgegen.