Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rottleberode (dpa/sa) - Um an Zigaretten zu kommen, sind Unbekannte in einen Supermarkt in Rottleberode im Kreis Mansfeld-Südharz eingebrochen. Die Täter zerstörten in der Nacht zum Sonntag die Scheibe der Eingangstür mit einem Stein, um in den Markt zu kommen. Wie viele Zigaretten die Einbrecher aus dem Kassenbereich mitnahmen, konnte die Polizei nicht sagen. Den Schaden durch den Einbruch bezifferten die Beamten auf mehrere Hundert Euro.