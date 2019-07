Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aurich (dpa/lni) - Nach einem Streit im ostfriesischen Südbrokmerland ist ein 21-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gekommen. Der Mann sei am Sonntag von einem 22-Jährigen mit einem rohrähnlichen Gegenstand geschlagen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Aurich am Mittwoch mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits in dem Wohnhaus dauern an.