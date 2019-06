Wohnungsdurchsuchung bei mutmaßlichem Rechtsextremisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lsw) - Die Wohnung eines mutmaßlichen Administrators einer rechtsextremistischen Chat-Gruppe im Landkreis Konstanz ist am Dienstag von der Polizei durchsucht worden. Bei dem 28-jährigen Verdächtigen wurden ein Luftgewehr, ein Messer sowie elektronische Datenträger und Schriftstücke sichergestellt, die nun ausgewertet werden, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt mitteilten.

In der Chat-Gruppe sollen zahlreiche Posts mit nationalsozialistischen und fremdenfeindlichen Inhalten sowie Ankündigungen und Aufrufe zu Gewalttaten geteilt worden sein. Das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg war der Gruppe den Angaben zufolge auf die Spur gekommen. Es soll sie seit September 2018 geben, die Mitglieder sollen aus verschiedenen Bundesländern kommen.

Ein Mitglied, das in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) wohnt, steht unter Verdacht, die Beschaffung von Schusswaffen angeboten zu haben. Die Wohnung des 49-Jährigen wurde ebenfalls am Dienstag durchsucht, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Zwar wurden dort mehrere Waffen gefunden - allerdings unterlagen diese nicht dem Kriegswaffenkontrollgesetz und deren Besitz war nach dem Waffengesetz nicht erlaubnispflichtig.