Trickdiebinnen tanzen Mann an und stehlen Geldbörse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Erst wurde er angetanzt, dann war die Geldbörse weg: In Stuttgart ist ein 27 Jahre alter Mann zwei Trickbetrügerinnen auf den Leim gegangen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Die Ermittler nahmen kurz nach der Tat eine der beiden mutmaßlichen Diebinnen fest. Ihre Komplizin ist noch flüchtig. Beide Frauen sollen dem Mann in der Nacht zum Samstag tanzend das Portemonnaie gestohlen haben. Darin befanden sich mehrere Hundert Euro sowie 50 Schweizer Franken. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde die Geldbörse bisher nicht aufgespürt.