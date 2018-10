Stichverletzung bei Gartenfest: Verdächtiger festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 40 Jahre alter Mann soll seinen 50-jährigen Kontrahenten bei einem Gartenfest in Stuttgart mit einem Stich schwer verletzt haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Die beiden Männer sollen am Sonntagabend bei einer Feier auf einem Gartengrundstück in Streit geraten sein. Festgäste brachten den Verletzten zur Polizei, von wo aus er in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert wurde. Der Tatverdächtige erschien unterdessen auf einem anderen Polizeirevier, wo ihn Beamte vorläufig festnahmen. Zu Streitursache und zur Tatwaffe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ein Richter sollte noch am Montag entscheiden, ob gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen wird.