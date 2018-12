Missbrauch in Behinderteneinrichtung: Mann vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil er sich sexuell an zwei Behinderten vergangen haben soll, muss sich ein 34-Jähriger von heute an vorm Landgericht Stuttgart verantworten. Der frühere Pfleger hatte in einer Behinderteneinrichtung im Rems-Murr-Kreis bei Stuttgart gearbeitet. Bei den Geschädigten soll es sich um einen 14 Jahre alten Jungen und eine 20 Jahre alte Frau handeln. An beiden soll der Angeklagte sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Zudem soll er etliche Kinder- und Jugendpornos besessen haben. Das Gericht hat zwei weitere Termine bis 14. Januar vorgesehen.