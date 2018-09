Jugendliche berauben und erpressen 13-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei 14 Jahre und 15 Jahre alte Jugendliche haben in Stuttgart einen 13-Jährigen beraubt und erpresst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Jungen dem Opfer am Montag auf einem Spielplatz ein Smartphone gestohlen. Daraufhin zwangen ihn die Tatverdächtigen, zuhause anzurufen und um Geld zu bitten, mit der er das Handy zurückkaufen könne. Als er wenig später mit zwanzig Euro zurückkam, entrissen ihm die beiden Tatverdächtigen den Geldbeutel und befahlen den Jungen, ihnen seine Jacke zu geben. Erst dann gaben die Jugendlichen ihm sein Telefon zurück und ergriffen mitsamt ihrer Beute die Flucht. Die Polizei versuchte zunächst per Zeugenaufruf zu klären, ob weitere Kinder oder Jugendliche betroffen sind.