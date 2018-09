Handyfoto gibt Hinweis auf Marihuana-Anbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Polizeibeamte haben aufgrund eines Handyfotos Marihuanapflanzen in Stuttgart entdeckt. Das Foto hatten sie bei einer Wohnungsdurchsuchung auf dem Handy eines 15-Jährigen gefunden, der zusammen mit einem 14-Jährigen am Montag einen Raub begangen haben soll. In Zusammenarbeit mit den Polizeidienststellen in Stuttgart bestimmten sie daraufhin den Aufnahmeort des Fotos. In einem stillgelegten Gleisareal fand die Polizei dann die Pflanzen samt Dünger und Bewässerungsanlage. Nun werde geprüft, ob die Jugendlichen diese angebaut hätten, sagte ein Sprecher am Freitag.