Blutige Bajonett-Attacke in Stuttgarter Arbeiterunterkunft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Betrunkener soll einen 29 Jahre alten Mann in einer Stuttgarter Unterkunft für Arbeiter mit einem Bajonett attackiert und verletzt haben. Die Polizei nahm den 35 Jahre alten Mann nach der Tat am Sonntag fest, wie die Behörden am Montag mitteilten. Rettungskräfte versorgten den 29 Jahre alten Mann nach dem Angriff. Auf der Suche nach der Tatwaffe fanden die Beamten im Zimmer eines anderen Bewohners nicht nur das Bajonett, sondern auch eine scharfe Pistole und Munition. Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen die beiden Männer Haftbefehle wegen eines versuchten Tötungsdelikts und Verstoßes gegen das Waffengesetz.