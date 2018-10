Betrunkener beleidigt Beamte und bietet dann Tausende Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein betrunkener Wasen-Besucher hat in Stuttgart erst drei Beamten den Mittelfinger gezeigt - und ihnen dann mehrere tausend Euro geboten. Damit habe der 38-Jährige am Donnerstagabend am Bahnhof Bad Cannstatt versucht, die Beamten zu bestechen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die lehnten das unmoralische Angebot aber ab - und ermitteln nun wegen Beleidigung und des Versuchs der Bestechung von Amtsträgern.