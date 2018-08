Betrunkener Autofahrer schleift Polizisten in Stuttgart mit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 62 Jahre alter Autofahrer hat in Stuttgart einen Polizisten mehrere Meter mitgeschleift und leicht verletzt. Der 62-Jährige sei offensichtlich stark betrunken gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 27 Jahre alte Polizist habe ihn am Sonntag aufgefordert, den Wagen zu verlassen. Daraufhin habe der Fahrer den Rückwärtsgang eingelegt und auf eine Hauswand zugesteuert. Der Beamte konnte sich demnach erst im letzten Moment in Sicherheit bringen. Der Mann wurde kurz darauf in einer Tiefgarage festgenommen.

Den Angaben zufolge wurden die Beamten nur auf den Mann aufmerksam, weil seine ebenfalls betrunkene Freundin eine Taxirechnung nicht bezahlen konnte. Der 62-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Außerdem erwartet ihn unter anderem eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.