Bei Auseinandersetzung schwer verletzt: Zeugen gesucht

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem heftigen Streit zwischen zwei Personengruppen ist ein 44-Jähriger im Zentrum Stuttgarts schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Kontrahenten am Samstagmorgen im Bereich Rotebühlplatz zunächst verbal aneinandergeraten. Im weiteren Verlauf sei der 44-Jährige offenbar mit Schlägen heftig traktiert worden. Bei der Untersuchung in einem Krankenhaus wurden später schwere Kopfverletzungen diagnostiziert. Da der Geschädigte zunächst nicht vernehmungsfähig war, konnte der genauere Ablauf des Geschehens noch nicht geklärt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.