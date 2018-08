Mann fehlt Kondition bei Flucht vor Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Straußfurt (dpa/th) - Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ist nach einer Verfolgungsjagd zu Fuß in Straußfurt (Landkreis Sömmerda) von einem Polizisten mit besserer Kondition festgenommen worden. Der Beamte hatte den 34-Jährigen über eine Strecke von fast zwei Kilometern durch einen Garagenkomplex, über Bahngleise bis in eine Kleingartenanlage verfolgt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann habe sich wegen der Hitze und der fehlenden Kondition geschlagen gegeben, hieß es. Gegen den 34-Jährigen lagen Haftbefehle wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.

Während der Festnahme am Montag leistete er trotz des Sprints zuvor noch einmal Widerstand. Die Polizei fand bei ihm ein Messer sowie geringe Mengen Drogen. Den Angaben zufolge brachte die Polizei den Mann in ein Gefängnis.