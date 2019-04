Feuerwehr stößt bei Löscheinsatz auf Indoor-Hanfplantage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Strasburg (dpa/mv) - Beim Löschen eines Feuers in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben die Einsatzkräfte eine Indoor-Hanfplantage mit mehreren Hundert Pflanzen entdeckt. Die Flammen waren in der achten Etage des alten Kornspeichers ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache war ein technischer Defekt an einer Lampe. Der Brand am Freitagabend konnte zwar zeitnah gelöscht werden, vor Ort stieß die Feuerwehr aber auf die Hanfplantage. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, hieß es.