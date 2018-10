Fahrzeugdiebstähle im Landesosten häufen sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Strasburg/Neubrandenburg (dpa/mv) - Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns häufen sich derzeit wieder Fahrzeugdiebstähle. Innerhalb einer Woche kamen in Vorpommern und in Neubrandenburg sechs Autos, ein Wohnwagen und ein Motorrad weg, wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte. Die letzten beiden Fälle meldete die Polizei am Dienstag aus Neubrandenburg. Dort waren bei einem Autohaus in der Nacht gleich sechs Autos angegriffen und zwei Neuwagen im Wert von 55 000 Euro davon auch gestohlen worden.

Der Gesamtschaden wird inzwischen auf etwa 180 000 Euro geschätzt. Zuvor hatten Unbekannte in Lauenhagen bei Strasburg im Landkreis Vorpommern-Greifswald einen fast neuen Wagen von einem Parkplatz verschwinden lassen. Der Besitzer hatte ihn am Sonntag abgestellt und am Montag als "gestohlen" gemeldet. Am vergangenen Wochenende waren ein per Schloss gesicherter Wohnanhänger im wenige Kilometer entfernten Rothemühl und ein Auto mit darauf festgeschnalltem Mountainbike in Neubrandenburg weggekommen.

Einem Motorradfahrer wurde ebenfalls am Wochenende auf einem Autobahnparkplatz bei Tribsees in Vorpommern das Bike gestohlen. Der 40-Jährige habe das Krad gesichert und nur kurz die Toilette besucht - da war das 200 Kilogramm schwere Motorrad weg. In Zinnowitz und in Heringsdorf auf der Insel Usedom wurden zwei weitere Wagen gestohlen.