Raubüberfall in Stralsunder Supermarkt: Täter flieht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) - Ein Maskierter hat einen Supermarkt in Stralsund überfallen und die Kassiererin mit einem Messer bedroht. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Räuber hatte am Mittwochabend mit einem Messer in der Hand von einer Kassiererin gefordert, Bargeld herauszugeben. Ein Kunde bemerkte den Überfall und alarmierte die Polizei. Der Räuber griff daraufhin in die Kasse und floh mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Ein anderer Kunde nahm die Verfolgung auf, musste diese aber abbrechen. Eine Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos.