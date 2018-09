Angler von sechsköpfiger Bande ausgeraubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) - Sechs junge Männer haben in der Nacht zu Samstag einen Angler in Stralsund überfallen. Die Gruppe habe die Angeln mitsamt Utensilien von dem 27-Jährigen verlangt, erklärte die Polizei Neubrandenburg in der Nacht zum Samstag. Das Opfer floh zunächst, wurde aber von den Räubern eingeholt und mit einem Fahrradschloss geschlagen. Mit einem Messer schlug der Angler die sechs Männer in die Flucht, wobei er einen am Arm verletzte.

Die Polizei erwischte vier der sechs Angreifer, die zwischen 18 und 19 Jahre alt sind. Der Angler erhielt seine Ausrüstung zurück. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung.