Suche nach Rebecca auch am dritten Tag ohne Ergebnis

Berlin (dpa) - Auch der dritte Tag der Suche nach der verschwundenen Rebecca in Brandenburg ist ohne Erfolg geblieben. Am Samstagabend beendete die Polizei die Suche bei Einbruch der Dunkelheit, ohne fündig geworden zu sein. Eine Hundertschaft der Berliner Polizei war wieder in dem Waldgebiet bei dem Ort Kummersdorf - 50 Kilometer südöstlich von Berlin - unterwegs. Dabei setzten die Beamten auch spezielle Leichenspürhunde und andere Suchhunde ein. Unterstützung erhielten sie wieder aus Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Möglicherweise sollte die Suche am Sonntag weitergeführt werden.