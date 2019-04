Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stollberg (dpa/sn) - Unbekannte Täter haben in Stollberg im Erzgebirge einen Geldautomaten gesprengt. Bei der Explosion am frühen Samstagmorgen sei der Automat erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Auch das Gebäude, in dem der Automat stand, sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Ob der oder die Täter Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Die Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst ebenfalls nicht beziffern. Die Kriminalpolizei ermittelt.