Polizeieinsatz in Flüchtlingsunterkunft eskaliert

Stephansposching (dpa/lby) - In einer Asylbewerberunterkunft in Niederbayern ist die versuchte Festnahme eines Mannes aus dem Ruder gelaufen - er befreite sich aus dem Gewahrsam der Polizei, eine Autobahn wurde zeitweise gesperrt. Nach Angaben eines Sprechers griff bei einer Abschiebung am Mittwoch in Stephansposching (Landkreis Deggendorf) der Asylbewerber aus Nigeria zunächst die Beamten an und wurde unter heftiger Gegenwehr in Gewahrsam genommen. Er konnte sich jedoch befreien. Später wurde er festgenommen. Die Polizei durchsuchte am Nachmittag die Unterkunft.

Für den Einsatz musste den Angaben nach für etwa 20 Minuten die direkt an der Unterkunft entlangführende Autobahn 92 gesperrt werden, weil Gefahr bestand, dass Menschen auf die Fahrbahn liefen. Die Polizei wollte eigentlich einen Asylbewerber aus Sierra Leone zur Abschiebung abholen - traf diesen in der Unterkunft nicht an.